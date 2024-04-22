Федосей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анисья Сидорова
Бракосочетание
06.11.1797 ст.
Жена: Домна Иванова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
В записи о браке, указана, как «Настасья Иванова»
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Григорий Федосеев
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Яков Федосеев
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Афанасий Федосеев
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Фекла Федосеева
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Кузьма Федосеев
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Федосеева
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1817 ст.
Дочь: Агриппина Федосеева
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.
Дочь: Пелагея Федосеева
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1820 ст.
Дочь: Анна Федосеева
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1822 ст.
Сын: Марка Федосеев
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1826 ст.
Дочь: Елена Федосеева
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.
Сын: Архип Федосеев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833 ст.