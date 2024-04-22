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Федосей Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.
Около 1790 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1797 ст.

Жена: Домна Иванова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
В записи о браке, указана, как «Настасья Иванова»
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Григорий Федосеев

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Яков Федосеев

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Афанасий Федосеев

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Фекла Федосеева

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Кузьма Федосеев

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Федосеева

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1817 ст.

Дочь: Агриппина Федосеева

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.

Дочь: Пелагея Федосеева

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1820 ст.

Дочь: Анна Федосеева

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1822 ст.

Сын: Марка Федосеев

Мать ребёнка: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1826 ст.

Дочь: Елена Федосеева

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.

Сын: Архип Федосеев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
1833 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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