Григорий Федосеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиДо 1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Домна Иванова
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Жена: Дарья Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.
Сын: Дорофей Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
После 1842 ст.
Жена: Екатерина Назарова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина Назарова
Рождение ребёнка
01.07.1847 ст.
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина Назарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852 ст.