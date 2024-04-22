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Григорий Федосеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

До 1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.
Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Федосей Иванов

Мать: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Жена: Дарья Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.

Сын: Дорофей Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
После 1842 ст.

Жена: Екатерина Назарова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина Назарова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1847 ст.

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина Назарова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1852 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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