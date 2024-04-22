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Марфа Григорьева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.07.1847 ст.

Дата смерти

24.08.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1847 ст.

Отец: Григорий Федосеев

Мать: Екатерина Назарова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
01.07.1847 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
24.08.1847 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
26.08.1847 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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