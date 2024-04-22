Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.07.1847 ст.
Дата смерти24.08.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1847 ст.
Отец: Григорий Федосеев
Мать: Екатерина Назарова
Крещение
01.07.1847 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
24.08.1847 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
26.08.1847 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя