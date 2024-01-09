Екатерина Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1842 ст.

Муж: Григорий Федосеев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1847 ст.

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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