Екатерина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1842 ст.
Муж: Григорий Федосеев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Рождение ребёнка
01.07.1847 ст.
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно