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Анисья Григорьева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

04.05.1885

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Григорий Федосеев

Мать: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
04.05.1885
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.05.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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