Анисья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти04.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Григорий Федосеев
Мать: Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.05.1885
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.05.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя