Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Муж: Григорий Федосеев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.
Сын: Дорофей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Рождение ребёнка
13.08.1838 ст.
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.