Никита Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Григорий Федосеев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
01.11.1859 ст.
Жена: Ирина Савельева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Рождение ребёнка
13.05.1864 ст.
Сын: Алексей Никитин
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Рождение ребёнка
26.12.1866 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно