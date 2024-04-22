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Никита Григорьев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Григорий Федосеев

Мать: Дарья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.11.1859 ст.

Жена: Ирина Савельева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.

Сын: Абрам (Авраам) Никитин

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1864 ст.

Сын: Алексей Никитин

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1866 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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