Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения15.02.1863 ст.
Дата смерти08.05.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1863 ст.
Отец: Никита Григорьев
Мать: Ирина Савельева
Крещение
16.02.1863 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1863 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
10.05.1863 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя