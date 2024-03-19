Ирина Савельева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Бракосочетание
01.11.1859 ст.
Муж: Никита Григорьев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.
Отец ребёнка: Никита Григорьев
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьев
Рождение ребёнка
13.05.1864 ст.
Сын: Алексей Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьев
Рождение ребёнка
26.12.1866 ст.
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно