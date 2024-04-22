Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения26.12.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1866 ст.
Отец: Никита Григорьев
Мать: Ирина Савельева
Крещение
27.12.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно