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Василий Никитин

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.12.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1866 ст.

Отец: Никита Григорьев

Мать: Ирина Савельева

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
27.12.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Ильин
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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