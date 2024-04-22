Алексей Никитин
Место рождения
Дата рождения13.05.1864 ст.
Дата смерти19.07.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1864 ст.
Отец: Никита Григорьев
Мать: Ирина Савельева
Крещение
13.05.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1864 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
21.07.1864 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя