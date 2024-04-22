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Домна Иванова

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1797 ст.

Муж: Федосей Иванов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
В записи о браке, указана, как «Настасья Иванова»
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Григорий Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Яков Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Афанасий Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Фекла Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Кузьма Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1817 ст.

Дочь: Агриппина Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.

Дочь: Пелагея Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1822 ст.

Сын: Марка Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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