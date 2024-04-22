Домна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777 ст.
Бракосочетание
06.11.1797 ст.
Муж: Федосей Иванов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
В записи о браке, указана, как «Настасья Иванова»
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Григорий Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Яков Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Афанасий Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Фекла Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Кузьма Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1817 ст.
Дочь: Агриппина Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.
Дочь: Пелагея Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1822 ст.
Сын: Марка Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно