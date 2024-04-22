Пелагея Федосеева
Место рождения
Дата рождения26.04.1819 ст.
Дата смерти25.06.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1819 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Домна Иванова
Крещение
27.04.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
25.06.1819 ст.
Похороны
26.06.1819 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя