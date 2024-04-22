Агриппина Федосеева
Место рождения
Дата рождения16.06.1817 ст.
Дата смерти24.03.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1817 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Домна Иванова
Крещение
17.06.1817 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1818 ст.
Похороны
26.03.1818 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя