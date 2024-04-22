Марка Федосеев
Место рождения
Дата рождения22.03.1822 ст.
Дата смерти22.08.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1822 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Домна Иванова
Крещение
22.03.1822 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1822 ст.
Похороны
23.08.1822 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя