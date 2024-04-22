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Марка Федосеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.03.1822 ст.

Дата смерти

22.08.1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1822 ст.

Отец: Федосей Иванов

Мать: Домна Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
22.03.1822 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
22.08.1822 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
23.08.1822 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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