Иван Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиДо 1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Кондратий Лукьянов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Кирила Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Федосей Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Гаврила Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Демид (Денис) Иванов
Мать ребёнка: Анисья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1788 ст.