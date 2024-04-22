Иван Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Кондратьев

Иван Кондратьев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

До 1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Кондратий Лукьянов

Мать: Анна Григорьева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Кирила Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Федосей Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Демид (Денис) Иванов

Мать ребёнка: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1788 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close