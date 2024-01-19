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Анисим Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

05.03.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
02.11.1793 ст.

Жена: Прасковья Степанова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Егор Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1797 ст.

Дочь: Маремьяна Анисимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1799 ст.

Дочь: Марфа Анисимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Кузьма Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1813 ст.

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
05.03.1826 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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