Анисим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти05.03.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анисья Сидорова
Бракосочетание
02.11.1793 ст.
Жена: Прасковья Степанова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Егор Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
13.02.1797 ст.
Дочь: Маремьяна Анисимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
25.06.1799 ст.
Дочь: Марфа Анисимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Кузьма Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
22.02.1813 ст.
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1826 ст.