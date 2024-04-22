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Кузьма Анисимов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
25.05.1838 ст.

Жена: Агафья Михайлова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1843 ст.

Дочь: Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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