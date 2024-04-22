Кузьма Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
25.05.1838 ст.
Жена: Агафья Михайлова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1843 ст.
Дочь: Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно