Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

До 1852 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1838 ст.

Муж: Кузьма Анисимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1843 ст.

Дочь: Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1852 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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