Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиДо 1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1838 ст.
Муж: Кузьма Анисимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1843 ст.
Дочь: Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Анисимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852 ст.