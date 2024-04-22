Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Степанова

Прасковья Степанова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

15.02.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
02.11.1793 ст.

Муж: Анисим Иванов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Егор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1797 ст.

Дочь: Маремьяна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1799 ст.

Дочь: Марфа Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Кузьма Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1813 ст.

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
15.02.1826 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close