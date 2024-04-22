Прасковья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смерти15.02.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Бракосочетание
02.11.1793 ст.
Муж: Анисим Иванов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Егор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1797 ст.
Дочь: Маремьяна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1799 ст.
Дочь: Марфа Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Кузьма Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
22.02.1813 ст.
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1826 ст.