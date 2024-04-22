Маремьяна Анисимова
Место рождения
Дата рождения13.02.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1797 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Прасковья Степанова
Крещение
13.02.1797 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1817 ст.
Муж: Анисим Михайлов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно