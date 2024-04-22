Маремьяна Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаремьяна Анисимова

Маремьяна Анисимова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.02.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1797 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
13.02.1797 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1817 ст.

Муж: Анисим Михайлов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close