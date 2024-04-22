Иван Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Анисимов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Прасковья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1828 ст.

Жена: Ксения Максимова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1838 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1846 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1850 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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