Иван Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Жена: Ксения Максимова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Рождение ребёнка
28.04.1838 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Рождение ребёнка
17.04.1846 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850 ст.