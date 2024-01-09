Анисья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Кирила Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Федосей Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Демид (Денис) Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кондратьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.