Анисья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Кирила Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Федосей Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Демид (Денис) Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кондратьев

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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