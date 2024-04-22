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Кирила Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Петр Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Горки, Рузский, Московская область
Военная служба
1798 ст.
В рекрутах
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Егор Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Мавра Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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