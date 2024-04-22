Кирила Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анисья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Петр Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Военная служба
1798 ст.
В рекрутах
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Егор Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Мавра Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно