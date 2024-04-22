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Петр Кириллов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

17.03.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Кирила Иванов

Мать: Прасковья Сергеева

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
17.03.1813 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
19.03.1813 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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