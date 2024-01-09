Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Петр Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Егор Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Мавра Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Иванов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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