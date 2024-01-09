Прасковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Петр Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Егор Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Мавра Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Иванов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно