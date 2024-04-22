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Лукерья Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анисья Сидорова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.11.1795 ст.

Муж: Вукол Евдокимов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
9 дня ноября Экономической волости деревни Палашкина женился крестьянский сын Вукол Евдокимов, понял за себя той же волости, деревни Горок у крестьянина Акима Иванова дочь его девицу Гликерию Иванову.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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