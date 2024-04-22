Лукерья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1774 ст.
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анисья Сидорова
Бракосочетание
09.11.1795 ст.
Муж: Вукол Евдокимов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
9 дня ноября Экономической волости деревни Палашкина женился крестьянский сын Вукол Евдокимов, понял за себя той же волости, деревни Горок у крестьянина Акима Иванова дочь его девицу Гликерию Иванову.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно