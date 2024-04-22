Вукол Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смерти1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
09.11.1795 ст.
Жена: Лукерья Иванова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
9 дня ноября Экономической волости деревни Палашкина женился крестьянский сын Вукол Евдокимов, понял за себя той же волости, деревни Горок у крестьянина Акима Иванова дочь его девицу Гликерию Иванову.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825 ст.