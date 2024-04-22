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Вукол Евдокимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

1825 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.11.1795 ст.

Жена: Лукерья Иванова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
9 дня ноября Экономической волости деревни Палашкина женился крестьянский сын Вукол Евдокимов, понял за себя той же волости, деревни Горок у крестьянина Акима Иванова дочь его девицу Гликерию Иванову.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
1825 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
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