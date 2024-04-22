Евдоким Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.
Отец: Трофим Семенов
Мать: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Федот Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Филипп Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Тарас Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Вукол Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1780 ст.
Сын: Никифор Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Алексей Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно