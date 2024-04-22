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Евдоким Трофимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: Трофим Семенов

Мать: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Федот Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Филипп Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Тарас Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Вукол Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1780 ст.

Сын: Никифор Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №4 Того ж уезда (Рузского), ведомства Государственной коллегии Экономии деревни Палашкина у крестьянина Евдокима Трофимова родился сын Никифор 8го числа.
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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