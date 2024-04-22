Трофим Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: Семен Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Евдоким Трофимов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Улита Трофимова
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Яков Трофимов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.