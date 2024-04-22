Трофим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Семенов

Трофим Семенов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: Семен Ларионов

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Евдоким Трофимов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Улита Трофимова

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Яков Трофимов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close