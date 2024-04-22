Яков Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Трофим Семенов
Мать: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
12.11.1792 ст.
Дочь: Матрена Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Переселился с семьей в Дмитровский уезд.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830 ст.