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Яков Трофимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Трофим Семенов

Мать: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1792 ст.

Дочь: Матрена Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Переселился с семьей в Дмитровский уезд.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1830 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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