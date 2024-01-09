Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724 ст.
Дата смерти01.12.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Евдоким Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Улита Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1798 ст.
Причина смерти: от труда