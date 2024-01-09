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Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724 ст.

Дата смерти

01.12.1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Евдоким Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Улита Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Яков Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Семенов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
01.12.1798 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от труда
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