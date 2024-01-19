Алексей Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смерти1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1758 ст.
Отец: Трофим Семенов
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
30.10.1780 ст.
Жена: Марина Петрова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 (О браках) В октябре 30 числа. Того ж уезда (Рузского) ведомства государственной коллегии экономии деревни Палашкина крестьянской, Трофима Семеонова, сын отрок Алексей с мещанскою, города Р... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1793 ст.
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Марина Петрова
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Никифор Алексеев
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева
Бракосочетание
Около 1798 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1799 ст.
Сын: Степан Алексеев
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Переселился с семьей в Дмитровский уезд.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826 ст.