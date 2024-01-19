Алексей Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Трофимов

Алексей Трофимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.
Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: Трофим Семенов

Мать: Пелагея Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.10.1780 ст.

Жена: Марина Петрова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 (О браках) В октябре 30 числа. Того ж уезда (Рузского) ведомства государственной коллегии экономии деревни Палашкина крестьянской, Трофима Семеонова, сын отрок Алексей с мещанскою, города Р... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1793 ст.

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Марина Петрова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Марина Петрова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1798 ст.

Жена: Харитина (Христина) Онуфриева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1799 ст.

Сын: Степан Алексеев

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Онуфриева

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Переселился с семьей в Дмитровский уезд.
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1826 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close