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Степан Алексеев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.12.1799 ст.

Дата смерти

20.01.1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1799 ст.

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Харитина (Христина) Онуфриева

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Крещение
24.12.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Похороны
20.01.1811 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1811 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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