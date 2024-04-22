Степан Алексеев
Место рождения
Дата рождения18.12.1799 ст.
Дата смерти20.01.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1799 ст.
Отец: Алексей Трофимов
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Крещение
24.12.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.01.1811 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1811 ст.