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Степанида Алексеева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.11.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.11.1793 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемница была той же деревни крестьянская жена Агафья Иванова
Рождение
11.11.1793 ст.

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Марина Петрова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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