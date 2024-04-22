Степанида Алексеева
Место рождения
Дата рождения11.11.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.11.1793 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемница была той же деревни крестьянская жена Агафья Иванова
Рождение
11.11.1793 ст.
Отец: Алексей Трофимов
Мать: Марина Петрова
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно