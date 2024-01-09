Харитина (Христина) Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина (Христина) Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

До 1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1798 ст.

Муж: Алексей Трофимов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1799 ст.

Сын: Степан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1825 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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