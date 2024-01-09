Харитина (Христина) Онуфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смертиДо 1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Бракосочетание
Около 1798 ст.
Муж: Алексей Трофимов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1799 ст.
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Запись №20 Деревни Палашкина у крестьянина Лексея Трофимова родился сын Стефан 18 дня. Крещения святого сподоблен 24 дня. (восприемник не указан)
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1825 ст.