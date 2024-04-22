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Никифор Алексеев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Марина Петрова

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
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