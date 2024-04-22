Никифор Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Алексей Трофимов
Мать: Марина Петрова
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя