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Андрей Алексеев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1829 г.р.
1834 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Харитина (Христина) Онуфриева

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Илья Андреев

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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