Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Илья Андреев
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно