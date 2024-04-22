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Илья Андреев

Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Акулина Васильева

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.11.1849 ст.

Жена: Евдокия Семенова

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Петр Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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