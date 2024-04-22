Илья Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Акулина Васильева
Бракосочетание
09.11.1849 ст.
Жена: Евдокия Семенова
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Петр Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно