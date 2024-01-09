Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1849 ст.
Муж: Илья Андреев
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: Илья Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно