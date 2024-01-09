Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1849 ст.

Муж: Илья Андреев

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: Илья Андреев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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