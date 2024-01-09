Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1829 г.р.
1834 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Илья Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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