Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Илья Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
04.05.1834 ст.
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно