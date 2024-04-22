Петр Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти01.01.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Илья Андреев
Мать: Евдокия Семенова
Бракосочетание
09.11.1873 ст.
Жена: Екатерина Николаева
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1876 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
04.01.1876 ст.
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя