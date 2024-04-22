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Петр Ильин

Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

01.01.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Илья Андреев

Мать: Евдокия Семенова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Жена: Екатерина Николаева

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.01.1876 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
04.01.1876 ст.
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
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