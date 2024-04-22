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Марина Петрова

Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Руза, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.10.1780 ст.

Муж: Алексей Трофимов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 (О браках) В октябре 30 числа. Того ж уезда (Рузского) ведомства государственной коллегии экономии деревни Палашкина крестьянской, Трофима Семеонова, сын отрок Алексей с мещанскою, города Р... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1793 ст.

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
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