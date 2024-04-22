Марина Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.
Бракосочетание
30.10.1780 ст.
Муж: Алексей Трофимов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 (О браках) В октябре 30 числа. Того ж уезда (Рузского) ведомства государственной коллегии экономии деревни Палашкина крестьянской, Трофима Семеонова, сын отрок Алексей с мещанскою, города Р... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1793 ст.
Дочь: Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Запись №10 Экономического ведомства деревни Палашкина у крестьянина Алексей Трофимова родилась дочь Стефанида 11 (числа). Крещения святого сподоблена того ж числа.
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.