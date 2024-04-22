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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.10.1799 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1799 ст.

Отец: Яков Трофимов

Мать: Евдокия Трофимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Крещение
26.10.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 26 дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Панкрат Никитин
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Елена Федорова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Федорова

Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1857 ст.
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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