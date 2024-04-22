Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.10.1799 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1799 ст.
Отец: Яков Трофимов
Мать: Евдокия Трофимова
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Крещение
26.10.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 26 дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Панкрат Никитин
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Елена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857 ст.