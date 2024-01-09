Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1792 ст.
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя