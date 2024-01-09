Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1792 ст.

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №18 Той же деревни (Палашкино) у крестьянина Якова Трофимова родился сын Дмитрей 20 дня
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
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