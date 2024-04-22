Матрена Яковлева
Место рождения
Дата рождения12.11.1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.11.1792 ст.
Отец: Яков Трофимов
Мать: Евдокия Трофимова
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Крещение
15.11.1792 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 15 числа. Восприемница была той же деревни крестьянина Николая Сафонова жена Васса Григорьева
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно