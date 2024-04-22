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Матрена Яковлева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.11.1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1792 ст.

Отец: Яков Трофимов

Мать: Евдокия Трофимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №15 Экономической деревни Палакшина у крестьянина Якова Трофимова родилась дочь Матрена 12 (числа).
Крещение
15.11.1792 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 15 числа. Восприемница была той же деревни крестьянина Николая Сафонова жена Васса Григорьева
Место жительства
1807 ст.
Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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