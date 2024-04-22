Алексей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Елена Федорова
Бракосочетание
05.11.1839 ст.
Жена: Устинья Федорова
Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно