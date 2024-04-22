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Алексей Дмитриев

Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Елена Федорова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Жена: Устинья Федорова

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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