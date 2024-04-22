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Устинья Федорова

Место рождения

Левково, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Левково, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Муж: Алексей Дмитриев

Смоленская церковь, Сафарино (Софрино), Богословская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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