Алексей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Евдокимов

Алексей Евдокимов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

До 1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Анна Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Васса Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Около 1811 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Переселен в деревню Толбузино, Ащеринской волости
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Александрова

Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1852 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close