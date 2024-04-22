Алексей Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиДо 1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Васса Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Место жительства
Около 1811 ст.
Переселен в деревню Толбузино, Ащеринской волости
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Кузьма Алексеев
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Александрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852 ст.