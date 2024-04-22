Кузьма Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиДо 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Алексей Евдокимов
Мать: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
04.05.1841 ст.
Дочь: Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.
Сын: Матвей Кузьмин
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.
Сын: Степан Кузьмин
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Сергей Кузьмин
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Неонила Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Иванова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864 ст.