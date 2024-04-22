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Кузьма Алексеев

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Алексей Евдокимов

Мать: Марфа Александрова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1841 ст.

Дочь: Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Абрам (Авраам) Кузьмин

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Сын: Матвей Кузьмин

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.

Сын: Степан Кузьмин

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Сергей Кузьмин

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Неонила Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1864 ст.
Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
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